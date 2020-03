Lerici, nuova ordinanza restrittiva: chiuso l'accesso alle spiagge e sport solo prima delle 8

Golfo dei Poeti - Il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, ha emanato una nuova ordinanza restrittiva per il contenimento del contagio da coronavirus (clicca qui).

Oltre a ribadire il rispetto delle disposizioni ministeriali, Paoletti ribadisce le misure già emanate domenica 8 marzo e ne aggiunge di nuove che vanno a completare o inasprire i provvedimenti con i quali il governo ha dichiarato tutta Italia zona arancione.



Nella fattispecie le novità da rispettare sul territorio comunale di Lerici sono:



- lo sport all'aperto è consentito solamente nelle prime ore della giornata, entro le 8

- l'attività motoria all'aria aperta è consentita unicamente se prescritta dal medico curante

- è fatto divieto di accedere agli arenili in località Baia Blu, frazione di San Terenzo, località Venere Azzurra, Lido, nel capoluogo di Lerici e in località Fiascherino

- sono sospesi tutti i servizi di traghettamento funzionali alle catenarie operative nella rada di Lerici

- ai gestori di supermercati, discount e comunque di medie e grandi strutture commerciali di vendita al minuto, compresi tutti gli esercizi commerciali che non siano a conduzione diretta del gestore, di fornire agli avventori idonei guanti da utilizzare per servirsi della merce esposta

- ai gestori di servizi commerciali che gestiscono direttamente l'attività commerciale, di indossare idonei guanti, di servire gli avventori ai quali deve essere impedito di toccare direttamente le confezioni in vendita e gli arredi



Restano sino al 3 aprile la chiusura dei parchi e dei campi da gioco, delle sale gioco e la sospensione dei mercati settimanali (sino al 4 aprile) e della normale apertura degli uffici comunali.