Lerici, modifiche alla viabilità a scopo precauzionale

Golfo dei Poeti - Nel Comune di Lerici sono previste alcune modifiche alla viabilità, indette a scopo precauzionale: chiusura del ponte di Bagnola al transito carrabile, fino a conclusione delle verifiche di sicurezza in corso. Rimane aperto il transito pedonale; divieto di transito dei veicoli superiori alle 5 t in via Bagnara, nel tratto compreso tra l'incrocio di via Pozzuolo e via Pianelloni e quello tra la Strada Provinciale 331 e via Bagnara, esclusivamente in direzione mare.



(foto: repertorio)