Lerici: mensa impraticabile, collegio docenti al Palazzetto... a piedi nudi

Golfo dei Poeti - Collegio docenti un po' sui generis lunedì 2 settembre, a Lerici. La riunione infatti si terrà nell'insolita location del Palazzetto dello sport lericino in quanto, come spiega la preside Stefania Camaiora nella convocazione diramata ieri, in seguito a un sopralluogo per le pulizie e la sistemazione dei locali la mensa della scuola primaria 'Fiori' è risultata non sicura visto che ponteggi e materiali di scarto del cantiere in corso occludono le vie di fuga. Il Comune, che aveva proposto la mensa "in alternativa all'aula magna che non esiste più e all'auditorium ancora inagibile, ha confermato che ponteggi e materiali non sarebbero stati rimossi in tempo utile", scrive la preside.



Così, sentiti i coordinatori dei plessi, e preferendo non usare la sala consiliare di Palazzo civico, ci si è indirizzati verso il Palazzetto, dove saranno disposte alcune panche e sedie per i docenti "che non possono sedere a terra - si legge ancora nella convocazione -. Si raccomanda di calzare scarpe che non rovinino la copertura del pavimento o di toglierle all’ingresso in palestra. Si ricorda, altresì, che, sempre per decisione del Comune il parcheggio della Scuola secondaria “F. Poggi” è interdetto, perché utilizzato dalla ditta incaricata dei traslochi". Una comunicazione la cui asetticità corre dall'inizio alla fine su un flebile filo.