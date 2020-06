Golfo dei Poeti - Fino alla cessazione dell'emergenza Covid-19 "ovvero fino al 31 luglio 2020", come si legge nell'apposita ordinanza, i matrimoni civili nella sala consiliare di Lerici si possono svolgere solo al mattino dalle 9.00 alle 13.00 e, come presenza in sala, "con otto partecipanti più il celebrante e comunque non oltre dieci persone". Questo detta il provvedimento firmato l'altro giorno dal sindaco Leonardo Paoletti.