Lerici marcia per far sentire la propria voce contro il femminicidio

Golfo dei Poeti - Domenica 24 novembre, alle ore 10:00, partirà da Piazza Brusacà la tradizionale marcia non competitiva da Castello a Castello “Lerici per la vita”, organizzata da Telethon con il patrocinio del Comune di Lerici e di Uisp e con la collaborazione della Pro Loco di Lerici e San Terenzo, Auser e Conad Margherita.

Alla passeggiata, che rientra nel progetto Telethon “Walk of life”, sarà possibile partecipare a piedi, in bicicletta, con il passeggino o come si preferisce. Un presidio della Pubblica Assistenza di Lerici seguirà la camminata per tutta la durata.

Unico obiettivo: dare voce alla lotta contro la violenza sulle donne, fenomeno ancora largamente e tristemente diffuso, e sensibilizzare la cittadinanza sulle azioni che è possibile mettere in campo in questi casi.

L'evento si inserisce tra le iniziative promosse a livello nazionale nell'ambito della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 novembre di ogni anno.

L'arrivo in Rotonda Vassallo è previsto per le 11:30, dove un buffet di ristoro accoglierà i partecipanti.

Per aderire alla manifestazione, a cui parteciperà un ricercatore Telethon, sarà sufficiente presentarsi al punto di partenza e iscriversi al costo di 5 euro, somma interamente devoluta alla ricerca scientifica e che darà diritto a una maglietta ricordo della giornata.

Per info sulla manifestazione: 339 8851590.

?Quella contro la violenza sulle donne è una battaglia che non dobbiamo mai smettere di portare avanti – commenta il vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali, Lisa Saisi -. I fatti di cronaca a cui quotidianamente assistiamo non sono che la punta dell'iceberg di un fenomeno in gran parte sommerso e che spesso nasce tra le mura domestiche. E' importante ricordare sempre, e sensibilizzare all'idea, che la violenza può manifestarsi sotto fome diverse, spesso sottovalutate, e che è importante imparare a riconoscere. Quella di domenica è un'iniziativa simbolica, un momento in cui prendere collettivamente atto di un fenomeno su cui non si deve mai abbassare l'attenzione>.

Domenica 24 novembre, alle ore 15:00, avrà luogo inoltre l'installazione di un'opera collettiva nella galleria pedonale che collega Via Gerini a Via Cavour: una simbolica “rete delle donne”, tessuta con fili rossi di lana intrecciati fittamente tra loro attraverso i quali rappresentare la rete di solidarietà che esiste tra le donne, le quali non devono mai sentirsi mai sole di fronte al verificarsi di episodi di violenza di genere.

I presenti potranno attivamente contribuire a realizzare l'installazione, che rimarrà esposta per alcuni giorni all'interno della galleria, portando con loro un gomitolo rosso.

Per info sull'installazione dell'opera: Marzia Marusca Morelli 3467348509.