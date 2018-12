Lerici, manutenzione da mezzo milione per le strade comunali

Approvato in linea tecnica il progetto definitivo.

Golfo dei Poeti - Un progetto definitivo da quasi mezzo milione per interventi sulle strade comunali di Lerici, in una ventina di zone del territorio municipale. Lo ha approvato in linea tecnica, nei giorni scorsi, la giunta Paoletti. Redatto dalla geometra Annalisa Tiezzi sotto la responsabilità dell'architetto Valentina Gatti, alla guida del Servizio Lavori pubblici, il progetto mira a migliorare la viabilità comunale lericina attraverso opere di manutenzione sia ordinaria, sia straordinaria. L'ok a questo progetto definitivo consentirà ora di lavorare su quello esecutivo in vista della gara. Sul bilancio in corso sono stati impegnati circa 30mila euro per le spese tecniche e 444mila euro per il progetto in sé. Ulteriori 15mila euro – che completerebbero il quadro della spesa - l'amministrazione conta di individuarli nel prossimo bilancio.



Il progetto prevede interventi, come detto, in numerose zone del territorio, più o meno 'periferiche'. Da Primacina (galleria e svincolo) al lungomare Lerici-San Terenzo (Via Biaggini), da Via Vassale a Bagnola a Via Bagnara a Pozzuolo, e ancora Via Pianelloni, Via Pozzuolo a Falconara, Via Matteotti a Bellavista, Via Gazzoli a Pugliola, Via Salita Canata-San Giuseppe, Via Fermi, la viabilità dal cimitero di Tellaro, la strada per i Monti di San Lorenzo, Via Monte Rocchetta, Via Dante, le prime traverse delle vie Carbognano e Gozzano.