Lerici, lutto cittadino a un anno dalla morte di Bianca Tonelli

Golfo dei Poeti - Era il 27 aprile del 2019 quando al parco giochi di Pugliola, per un tragico incidente con il cancello, perse la vita Bianca Tonelli, bambina di tre anni. Un fatto che ha sconvolto la comunità e per il quale proprio ieri la famiglia è tornata a chiedere giustizia. Lunedì prossimo, 27 aprile, a un anno esatto dal terribile evento, Lerici osserverà una giornata di lutto cittadino, come previsto dall'ordinanza emanata stamani dal sindaco Leonardo Paoletti. Con il provvedimento il primo cittadino invita la popolazione a ricordare il triste evento, dedicando ad esso un momento di personale raccoglimento, invitando altresì i titolari degli esercizi commerciali aperti ad abbassare le serrande dalle 15.00 alle 15.30. Per l'intera giornata le bandiere degli edifici pubblici saranno a mezz'asta.