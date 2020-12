Lerici, lungomare pedonalizzato per i festivi

Golfo dei Poeti - Lerici pedonalizza il lungomare per le giornate festive di qui al 31 dicembre compreso. Questa la decisione immaginata da Palazzo civico per tutelare, da un lato, la salute di cittadinanza e visitatori, dall'altro, il diritto a una delle più classiche 'vasche' spezzine. “Il lungomare che collega Lerici con San Terenzo – si legge nell'ordinanza siglata stamani dalla responsabile del Servizio Polizia municipale, dott.ssa Botto – viene fruito, specialmente nelle giornate festive, da un numero elevato di cittadini e di famiglie provenienti anche da altri comuni che, in assenza di altri provvedimenti, non disporrebbero di uno spazio sufficiente a garantire la distanza di sicurezza prevista dalla normativa in vigore a tutela della salute pubblica”. Minacciata, inutile rimarcarlo, dalla pandemia di Covid-19 attualmente in corso. Detto fatto: nei giorni festivi da qui a San Silvestro, dalle 10.00 alle 17.00, vigerà il divieto di transito veicolare, bus compresi, nel tratto compreso tra l'inizio di Via Biaggini, a Lerici, e l'inizio di Via Mantegazza, a San Terenzo “al fine di consentire l'utilizzo della semi carreggiata ai pedoni e favorire così il mantenimento della distanza interpersonale”. Un provvedimento in linea con quello adottato la scorsa estate, per i medesimi fini.



Il transito veicolare sarà consentito, con limite di velocità fissato a 10 km/h e senso di marcia Lerici-San Terenzo, ai residenti il località Lido e Venere Azzurra nonché ai clienti degli hotel situati lungo il percorso interessato dall'ordinanza, con obbligo di svolta a destra in Via Biaggini II Traversa. Nessuna eccezion invece per il tratto tra la curva del Colombo e l'inizio di Via Mantegazza. I veicoli del clienti dell'hotel San Terenzo e dei residenti in località Venere interessati, potranno scorrere con doppio senso di marcia tra Colombo e Via Biaggini II Traversa. Apposita segnaletica e la presenza di agenti della Municipale nei punti più sensibili tuteleranno le persone dagli eventuali rischi connessi al passaggio dei veicoli autorizzati. Sarà inoltre vigore divieto di sosta lato mare lungo Via Biaggini, eccetto i posteggi lato mare degli hotel, la cui fruizione resta inalterata; mentre all'Hotel San Terenzo vengono assegnati posteggi lato monte. Mentre l'area prospicente l'hotel Shelley Delle Palme, in particolare quella adibita a parcheggio motocicli, diventa area di manovra.



Le regole per l'area destinata ai pedoni: la semi carreggiata è per chi va da Lerici a San Terenzo, la passeggiata è per quelli che procedono in direzione opposta. Ovviamente da rispettare la distanza interpersonale di un metro. Vietata la fruizione a persone sui pattini, biciclette, monopattini, ritenendo Palazzo civico potenzialmente rischiosa questo tipo di promiscuità. In caso di pioggia l'ordinanza sarà temporaneamente sospesa.