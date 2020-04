Lerici, lo sportello psicologico scolastico ora è per tutti

Golfo dei Poeti - Sportello psicologico scolastico allargato a tutte le famiglie del territorio comunale di Lerici. Questa la scelta dell'amministrazione comunale. “Alcune famiglie sono in contatto con la psicologa, dott.ssa Gualdi Pellerano, già da alcune settimane – spiega l'assessore all'Istruzione Laura Toracca -. Altre hanno chiamato per consigli e informazioni sulla gestione del quotidiano”.

E ancora, gli educatori hanno attivato piattaforme social e gruppi WhatsApp per essere in contatto diretto con alcune famiglie e studenti che hanno più necessità di supporto rispetto ad altri. I tutorial e i video ricevono molte visualizzazioni. Nell'ambito di questo servizio vengono letti classici della letteratura sia in italiano, sia in lingua inglese. Attivo anche uno sportello telefonico per anziani e famiglie che fa da primo filtro per individuare i bisogni.

In questo complesso di servizi Palazzo civico è affiancato da volontari specializzati e dalle cooperative Artemisia, Elleuno e Compass.