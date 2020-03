Lerici, letterina per metà banchi del mercato: non avevano saldato il suolo pubblico

Golfo dei Poeti - Una cinquantina di banchi del mercato di Lerici, cioè la metà del totale, a inizio marzo non aveva pagato il suolo pubblico 2019, somma (poco più di 300 euro) il cui avviso di pagamento arriva a maggio e va saldato entro la fine dell'anno. Così, in occasione dell'ultimo mercato, il funzionario ha consegnato ai non pagatori una lettera di avvio di procedimento, in cui si chiede l'immediato versamento del dovuto. Pena la sospensione per tre mercati. In molti hanno obbedito. Ma non è mancata un'obiezione: “Tre mercati di stop? Torno al quarto”. Per questa ragione, pur avendo incassato il grosso delle somme mancanti, Palazzo civico ha pensato di metter mano al regolamento dei mercati ordinari prevedendo una modifica che sarà discussa in occasione del prossimo consiglio comunale. E che dice: se dopo lo stop di tre mercati non paghi, via la concessione, altro che rentrée.