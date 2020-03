Lerici, le attività si organizzano con le consegne a domicilio

Golfo dei Poeti - Il Comitato di frazione di Lerici lancia il 'censimento' delle attività che fanno consegne a domicilio. "Si ringraziano tutte le attività che supportano i cittadini in questo difficile momento anche con servizio a casa", scrivono dal sodalizio, invitando gli esercenti che servono anche a domicilio a farlo presente al Comitato perché la cosa possa essere rimbalzata. Tra i negozi che fanno consegne a casa ci sono:



- ENOTECA BARONI, Via Cavour Lerici. Consegna spesa a domicilio nel vomune di Lerici. Ordinare entro le 10. 0187 966301



- FRUTTA e VERDURA SABRINA, Piazza Battisti Lerici. Consegna a domicilio.



- LIBRERIA RICCI, La Spezia Via Chiodo. Consegna libri su Spezia e Lerici. Tel 3486507434 libreriaricci@libero.it



- BIOALIMENTI ORTOFRUTTA, Via Petriccioli Trav 1, Lerici. Tel 0187 965635



- FRUTTARDITA (Il Prezzaccio) , Via Repubblica Lerici. Tel 0187 966207 la mattina