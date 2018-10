Lerici, la satira abbatte l'albero dello stemma comunale

Golfo dei Poeti - "Finalmente pronto il nuovo gagliardetto comunale. La sua realizzazione si è resa necessaria per adeguare al nuovo spirito dei tempi il logo e l'immagine del comune". La pagina satirica lericina L'ape Corina ogni tanto torna a colpire. Oggi lo fa presentando un nuovo simbolo del Comune. Uguale in tutto e per tutto a quello noto a tutti, eccezion fatta per il leccio al centro del logo. E già, perché nell'elaborazione de L'Ape la pianta è stata segata. Una trovata legata ai recenti sviluppi del dibattito lericino, in particolare al taglio di alberature alla Marina di San Terenzo e a Falconara. Il nuovo stemma ha incassato, spiegano dalla pagina satirica, "plauso immediato ha ricevuto la nobile iniziativa dal PNM Partito Nazionale Motosegaioli. Un encomio arriva anche dal mondo dello sport. Pare infatti che dal prossimo anno al posto della annuale gara del triathlon Lerici avrà l'onore di ospitare il Segathlon disciplina olimpica dedita alla desertificazione del globo. Chi sega più veloce vince!

La stessa regione Liguria pare voler incentivare lo sport nel nostro comune e darà il suo contributo eliminando drasticamente e rapidamente ogni Ente Parco presente nella nostra provincia. Grazie a queste iniziative amministrative non mancherà una stagione di seghe avviate per tutti". Con buonapace di chi non ama i doppi sensi pesanti.