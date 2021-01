Lerici, la Ztl di Via Milano si riduce e si limita ai giorni festivi

Golfo dei Poeti - In via sperimentale, con effetto immediato e fino al 14 giugno 2021, via Milano a San Terenzo non sarà più sottoposta a ztl, che resterà in vigore solo nei giorni festivi, dalle ore 13:00 di ogni sabato alle ore 24:00 di ogni domenica.

Saranno inoltre individuati stalli di sosta destinati al carico/scarico delle merci e ai clienti delle attività commerciali che sorgono nella zona, secondo adeguata capienza numerica e modalità di fruizione.

Resterà consentito l'accesso ai veicoli commerciali per il rifornimento delle attività nei giorni festivi, dalle 6 alle 10.

“Abbiamo ascoltato le richieste dei titolari delle attività commerciali, che lamentano un calo della clientela a seguito dell’introduzione nella zona della zona a traffico limitato h24, 365 giorni all’anno – spiega il sindaco Leonardo Paoletti – Ci hanno chiesto di adottare una ztl più morbida rispetto a quella vigente, al fine di agevolare il passaggio e la sosta temporanea dei clienti, diminuiti a seguito della chiusura totale. Riteniamo l’ascolto del nostro tessuto commerciale un dovere, oggi più che mai. Pertanto ci siamo pertanto attivati per soddisfare la richiesta che ci è pervenuta. Considerato il traffico di questi mesi, per lo più costituito da residenti, l’apertura della ztl non comporterà alcun disagio ai cittadini”.

La delibera di giunta relativa alla modifica è stata approvata ieri, lunedì 18 gennaio.