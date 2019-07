Lerici, la Pubblica assistenza scende in campo a favore della popolazione

Golfo dei Poeti - Continua l’impegno della Pubblica assistenza di Lerici a favore della popolazione e per la presenza sul territorio nel corso della stagione estiva.

Grazie all’entusiasmo e alla disponibilità dimostrati dai volontari, infatti, il Consiglio Direttivo ha deciso di intensificare la presenza dell’Associazione tra la gente ed a favore di vari eventi e manifestazioni previsti durante la stagione estiva.



Già nelle scorse settimane la “Pubblica” ha dimostrato una massiccia presenza a diversi eventi sportivi per garantire il soccorso sanitario sia a terra, tramite ambulanze ed automediche, sia in mare attraverso l’impiego della squadra nautica con gommone idroambulanza e moto d’acqua di soccorso. Ad esempio hanno richiesto un grande impegno la partecipazione alle diverse gare natatorie svolte in mare come la Coppa Byron, la Palmaria Island e la Cross the Gulf Race ed alla due giorni della Superenduro MTB.



Questo impegno continuerà anche per molte altre gare sportive ed eventi che si svolgeranno nei prossimi mesi, alle quali però si aggiungerà anche il frequente allestimento dello stand informativo curato dai volontari ai quali i cittadini potranno rivolgersi per un contatto diretto con la Pubblica assistenza.



Per questo fine settimana del 13 e 14 Luglio sono previsti nuovi appuntamenti.



Sabato 13 durante tutta la mattinata sarà presente uno stand informativo e di assistenza in Piazza Garibaldi a Lerici, in concomitanza con lo svolgimento del mercato cittadino del Sabato. Allo stand sarà possibile per i cittadini effettuare gratuitamente controlli della pressione arteriosa e, naturalmente, interloquire con i volontari per informazioni sulle attività dell’Associazione.



Lo stesso sabato 13 alla sera lo stand informativo e di assistenza sarà presente assieme all’ambulanza per il soccorso sanitario nel centro di San Terenzo per la manifestazione della Tana dei Turchi 2019.



Domenica 14, invece, lo stand informativo e di assistenza si sposterà al Centro Sportivo di Pugliola durante la serata per la manifestazione “Pugliola in Festa”.



Anche nelle prossime settimane nel corso dell’estate la presenza dei volontari tramite lo stand informativo e di assistenza sarà frequente in varie occasioni che saranno sempre pubblicate sulle nostre pagine social Facebook e Instagram che invitiamo a seguire per tenersi aggiornati sulle nostre attività.