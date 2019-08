Lerici, la Pubblica assistenza presenta il nuovo mezzo

Golfo dei Poeti - La Pubblica Assistenza Croce Rosso-Bianca di Lerici invita tutta la popolazione a partecipare alla cerimonia pubblica di inaugurazione di un nuovo mezzo acquistato grazie alla donazione di una famiglia di benefattori, che si terrà Domenica mattina 18 Agosto in Rotonda Vassallo a Lerici. Si tratta di un Fiat Doblò appositamente attrezzato per il trasporto di persone con disabilità e per lo svolgimento dei servizi sociali e di assistenza alle persone che la Pubblica Assistenza da sempre svolge a favore della popolazione.



Il programma dell’evento è il seguente, Domenica 18 Agosto, Rotonda Vassallo, Lerici:



h 9,30 – Accoglienza delle Associazioni consorelle in Rotonda Vassallo

h 10,30 – Accoglienza delle autorità e degli invitati

h 11,00 – Taglio del nastro alla presenza delle autorità e della famiglia donatrice

a seguire – Rinfresco offerto dalla Pubblica Assistenza presso lo stand allestito dai volontari



Il nuovo mezzo si va ad aggiungere ad un altro Doblò per servizi sociali, alle 4 automediche, 4 ambulanze, una “mini-ambulanza” Piaggio Porter per zone impervie, un mezzo fuoristrada polivalente di protezione civile, un gommone idroambulanza per soccorso in mare ed una moto d’acqua.



"Nel periodo in cui la Pubblica Assistenza di Lerici si appresta a festeggiare i suoi 120 anni di storia, questo sarà per tutti un primo momento di festa e ringraziamento, ma anche un’occasione per conoscere le attività e le persone dell’Associazione e sottolineare l’importanza del contributo che i cittadini possono dare per mantenerla in vita.

Contributo sempre necessario e sempre richiesto, sia in termini di nuovi volontari, che sono la linfa vitale dell’Associazione, sia di iscrizioni di nuovi soci, che con una minima quota di soli pochi Euro all’anno aiutano più di quanto si possa immaginare", dichiarano dalla Pa lericina.