Lerici, l'assessore: "Il numero dei bambini della Augenti dovrà abbassarsi"

Golfo dei Poeti - Prosegue a Lerici il dibattito sulle scuole. L'amministrazione comunale recentemene ha dato notizia delle necessità di mettere in sicurezza, soprattutto dal punto di vista antisismico, i plessi ospitanti la scuola media 'Mantegazza' di San Terenzo e la scuola materna e nido d'infanzia 'Augenti' di Lerici, quest'ultima allestita in una struttura storica donata al Comune con destinazione vincolata ad attività educative. Se nel corso dell'accesa commissione consiliare tenutasi lunedì scorso il sindaco Leonardo Paoletti e l'assessore all'Istruzione Laura Toracca hanno ribadito che gli spostamenti – l'idea è trasferire gli alunni alla scuola Poggi – avranno carattere di provvisorietà (cioè per l'anno 2019/20), la Toracca ha altresì fatto capire che la popolazione scolastica della 'Augenti' non potrà essere più di un ordine di grandezza in linea con quello attuale, cioè una sessantina di bambini.



“Il numero dei bambini dovrà abbassarsi a causa della metratura della scuola, cioè 60 metri calpestabili per piano, precisamente 61 e 66. Ora, per un anno, alla Poggi avranno ben 300 metri quadri di spazio”, ha osservato l'assessore. Intanto mercoledì prossimo, 3 luglio, alle 17.30, si terrà all'Auser di Via Gerini un'assemblea pubblica sul futuro della scuola Materna e nido d'infanzia 'Marta Augenti'. L'evento è organizzato dall'associazione culturale Futuro e Radici, realtà locale sempre più critica verso Palazzo civico.