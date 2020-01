Lerici, iscrizioni scolastiche: ecco le scadenze

Golfo dei Poeti - Venerdì 24 gennaio avrà luogo l'open day della Sezione Primavera dell'Infanzia di Via Gozzano a San Terenzo per cui, entro il 31 gennaio, la segreteria dell'Istituto Comprensivo accoglie le domande di iscrizione relative all'anno scolastico 2020-2021. Nell'occasione sarà presentato il progetto educativo e le modalità di gestione del servizio. La Sezione Primavera, che accoglie i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, avrà a disposizione 12 posti.

Rimarranno aperte fino al 31 gennaio le iscrizioni per la Scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché delle scuole dell'Infanzia statali del territorio. Per info relative alle modalità di iscrizione è possibile consultare il sito dell'Istituto Comprensivo lericino al seguente indirizzo:

https://www.iclerici.gov.it/pvw/app/SPME0039/pvw_sito.php

Si sono aperte invece il 16 gennaio e resteranno aperte fino al 14 febbraio le iscrizioni all'Asilo Carpanini di Lerici, relative alla Scuola dell'Infanzia e alla sezione Primavera.

Il servizio asilo nido Aquabalena, che si trova in via della Repubblica, aprirà le iscrizioni nel mese di maggio per l'anno scolastico 2020-2021: la disponibilità di accoglienza dei nuovi iscritti sarà quest'anno di circa 18 posti, con priorità ai lattanti e ai bambini compresi tra i 12 e 24 mesi.

L'ufficio Istruzione è disponibile fin da ora a fornire tutte le informazioni, anche a carattere individuale, che l'utenza avrà necessità di richiedere – Per info: 0187960282.

“Mi auguro che quest'anno si possano soddisfare la gran parte delle esigenze dell'utenza con i posti disponibili sul territorio per Nido e Sezione Primavera – commenta l'assessore all'Istruzione Laura Toracca -. Le scuole del nostro territorio sono ormai note per la ricchezza dell'offerta formativa, che ha garantito tra gli altri progetti, con il supporto dall'Amministrazione Comunale, un servizio supplettivo di lingua inglese con insegnati madrelingua specializzati per ogni fascia di età, a partire dall'asilo nido”.

Il Comune di Lerici si avvale dello strumento del Fattore Famiglia per il calcolo delle tariffe relative ai servizi di mensa, trasporto scolastico e quote fisse di asilo nido e sezione primavera. Per ottenere l'eventuale esenzione o gli sconti sulle tariffe è necessario presentare l'ISEE all'Ufficio Istruzione e compilare online, sul sito www.nuovoff.it, il questionario integrativo della durata di 15 minuti. In alternativa, è possibile chiedere un appuntamento all'Ufficio Istruzione per l'ausilio alla compilazione dello stesso, che dovrà essere presentato tra il 15 maggio e il 31 luglio 2020 per l'asìnno scolastico successivo. Ulteriori aggiornamenti saranno pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lerici.

“L'anno scorso abbiamo esentato 127 bambini dalla refezione scolastica – aggiunge il consigliere delegato alle Politiche della Famiglia, Marco Muro -. Speriamo che quest'anno lap artecipazione sia molto più ampia per consentire a più famiglie di beneficiare dell'agevolazione”