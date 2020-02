Lerici intitola la sala giunta al dottor Di Sibio

Golfo dei Poeti - L'amministrazione comunale di Lerici ha deciso di intitolare la sala giunta di Palazzo Civico al dottor Pietro Di Sibio, scomparso lo scorso settembre a 89 anni. Stimato medico, ex sindaco, assessore e consigliere comunale, membro della civica assemblea dal 1969 al 2015, “seguendo l'avvicendarsi du ben undici legislature”, come si legge nell'atto di indirizzo con cui l'amministrazione Paoletti ha deliberato l'intitolazione. “Politico lungimirante, uomo dai profondi valori democratici – si legge ancora – il dott. Pietro Di Sibio ha speso gran parte della sua vita a servizio della comunità, sia in veste di politico che in quella di medico. Protagonista della vita sociale e politica della comunità lericina, il dott. Di Sibio si è guadagnato la stima e l'apprezzamento dei suoi concittadini grazie alla sensibilità e alla determinazione che hanno sempre contraddistinto il suo operato”. Di qui la scelta di intitolargli quella Sala giunta all'interno della quale per tanti anni ha svolto la sua azione amministrativa.