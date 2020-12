Golfo dei Poeti - A Lerici venerdì 4 dicembre, E-distribuzione interromperà la fornitura di energia elettrica per lavori sugli impianti, dalle ore 14 alle 17.10. Saranno interessati alcuni edifici delle seguenti vie: Via Cavour, Via Petriccioli, Via Carosini, Via Migliorini, Via Fornara, Via Brondi, Via Pisacane.