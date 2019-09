Lerici, incarico da 29mila euro per la promozione turistica

Golfo dei Poeti - L'amministrazione comunale di Lerici ha affidato all'operatore Davide Negro, con sede societaria ad Albiano, il compito di sviluppare strumenti di comunicazione, soprattutto digitali, finalizzati alla promozione turistica del territorio. Al professionista andranno 28.600 euro. “L'amministrazione comunale ha avviato già da alcuni anni un’azione di comunicazione e di visibilità che ha rafforzato l’immagine del Comune attraverso il nuovo brand Lerici Coast, con il quale sono state identificate le diverse attività volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio comunale. Il sito Lerici Coast, destinato all'informazione e all'accoglienza turistica, parallelo al sito internet istituzionale, è stato realizzato per la promozione degli eventi e delle attività legate al territorio, quale strumento di comunicazione capace di dare maggiore visibilità al patrimonio storico, culturale e paesaggistico dello stesso e alle diverse realtà del comparto turistico”, si legge nella determina di Palazzo civico. L'amministrazione comunale ha poi “ritenuto opportuno dare avvio alla predisposizione di un ulteriore progetto che preveda lo sviluppo degli strumenti di comunicazione già in essere, soprattutto digitali, in particolare attraverso: o l'implementazione delle azioni di comunicazione e promozione turistica già intraprese, declinando il sito internet www.lericicoast.it in chiave sempre più dinamica, con l'obiettivo di trasformarlo in un sistema integrato in cui le offerte dei singoli operatori del settore potranno essere tra loro collegate, consentendo così all'utente di incrociare le proposte sportive, ricreative o culturali con idonee strutture ricettive presenti sul territorio”. Oppure attraverso “l'individuazione di ulteriori e nuovi strumenti di comunicazione digitale attraverso i quali promuovere e fare emergere sempre più le diverse potenzialità turistiche del territorio comunale, anche secondo quanto previsto dal Piano strategico per il turismo approvato dalla Regione Liguria”, come si legge ancora negli atti comunali.



L'incarico a Negro avrà durata di otto mesi e prevede degli interventi precisi. Ad esempio per quanto riguarda la gestione futura dei social network Lerici Coast (un minimo di due post su Facebook e uno su Instagram a settimana) e la realizzazione di video: se ne prevedono uno 'emozionale' di cinque minuti e tre tematici di quindici secondi l'uno. In programma anche duecento foto digitali ad alta risoluzione, naturalmente dedicate alle peculiarità del territoirio.