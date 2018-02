Lerici, in cammino verso la festa di Avvenire

Golfo dei Poeti - L'estate è ancora lontana, ma il cammino di preparazione alla festa di “Avvenire”, che anche quest’anno si terrà a Lerici tra la fine di luglio e i primi di agosto, è già iniziato. Sono tanti infatti gli impegni di carattere preparatorio che, insieme allo staff nazionale del quotidiano cattolico e alla diocesi, vedono in prima linea la parrocchia lericina di San Francesco e i volontari e le volontarie della festa. In questi giorni proprio la parrocchia ha provveduto a pubblicare il bando per l’ottava edizione del concorso letterario “Madonna di Maralunga”. Il concorso, la cui premiazione si tiene nei giorni della festa, è per racconti e poesie, con una sezione riservata agli studenti della scuola secondaria di primo grado del comune di Lerici, ed un’altra sezione riservata alle persone adulte anche non residenti a Lerici. Il tema per i giovani è il seguente: “Sì, io sogno un mondo che...”, mentre quello per gli audlti è “In ascolto della voce interiore”. Gli elaborati dovranno essere spediti entro il 30 giugno alla parrocchia di San Francesco di Lerici, in via Matteotti, 3, oppure in formato pdf o doc all’indirizzo e–mail piccolapolli@gmail.com.

Verranno premiati i primi tre classificati di ogni sezione. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il regolamento completo disponibile nella parrocchia di Lerici, o contattando l’indirizzo e–mail suddetto.