Lerici, in agenda bolletta Tari elettronica e fontana di acqua pubblica

Golfo dei Poeti - Tra le idee amiche dell'ambiente che l'amministrazione comunale di Lerici vuole mettere in atto in questo mandato c'è l'installazione di una fontana di acqua pubblica che vada a ridurre l'utilizzo di bottiglie di plastica da parte della cittadinanza, in linea con quanto installato in altri comuni, quali il capoluogo e Sarzana. In agenda anche l'avvio della sperimentazione dell'invio di bollette Tari attraverso la posta elettronica per abbattere il consumo di carta; sono state raccolte le adesioni e sarà verificato con il gestore la possibilità di adottare la bollettazione elettronica. E ancora, è in fase di elaborazione il progetto 'Scambio altrove', che permetterà di rendere autonomi, dal punto di vista energetico, i principali edifici comunali, trasferendo l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici ad altre strutture.