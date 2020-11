Lerici, il sindaco: "Ecco perché non diamo i numeri dei contagi"

Golfo dei Poeti - Alcuni comuni danno, da più o meno tempo, i numeri del contagio da Covid-19 sul territorio di competenza. Ma Lerici ha fatto una scelta diversa. Il sindaco Leonardo Paoletti sta tenendo la linea adottata da tempo, criticata dalle opposizioni prima e dopo le elezioni. Stasera, con un post sul suo profilo Facebook, è tornato a spiegare le sue ragioni in merito. "Perché non comunico i numeri dei positivi che si trovano a Lerici? Perché è un dato irrilevante - scrive -. Comunicare ufficialmente dati non rilevanti non è un buon servizio verso la comunità, anzi può essere fuorviante. Perché fuorviante? Perché, essendoci libertà di movimento, il dato dei positivi residenti in Lerici (un bacino di abitanti ristretto) è privo di significato se non si conosce la storia di ciascun paziente. Una persona è nel nostro elenco perché risiede a Lerici, ma probabilmente studia o lavora alla Spezia, o fuori Liguria. Ha contatti con colleghi di altre regioni ecc. Si può rientrare tra i positivi dell'elenco dei residenti di Lerici, ma aver preso il virus a Milano o altrove. Oppure un positivo, senza andare così lontano, può aver contratto il contagio alla Spezia o a Massa, dove lavora o studia, dove esce con gli amici. Conoscere il numero dei lericini positivi sarebbe forse utile o opportuno in caso di divieto di spostamento tra comuni come a marzo/aprile; quando non si circolava da comune a comune, da provincia a provincia, da regione a regione. Se Lerici dovesse divenire un dato sensibile per essere non più in linea con i dati provinciali lo comunicherei e lo si saprebbe immediatamente a seguito dei provvedimenti assunti".



"Oggi sapere il numero dei positivi relativo a un ambito territoriale ristretto, che non rappresenta l'ambito territoriale di riferimento degli spostamenti dei cittadini (che è invece riferibile come minimo a quello della provincia o della provincia limitrofa) non ha logica. Con la crescita dei contagi, stiamo comunque riorganizzando il lavoro di condivisione con i medici e Pubblica Assistenza e sarà mia cura, già da stasera, comunicare il bollettino regionale relativo ai nuovi positivi suddivisi per Asl", ha concluso.