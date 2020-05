Lerici, il calendario estivo della raccolta rifiuti parte già il 13 maggio

Golfo dei Poeti - A Lerici, con oltre un mese di anticipo rispetto alla data prevista, mercoledì 13 maggio prenderà il via il calendario di raccolta "estivo" per le utenze domestiche. Considerata l’attuale situazione di emergenza, l'amministrazione comunale ha deciso di anticipare l'inizio del calendario estivo che prevede, rispetto a quello invernale, la possibilità di conferire una volta in più a settimana la frazione organica e settimanalmente il vetro.



Il nuovo calendario prevede:

lunedì SECCO e ORGANICO;

martedì IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO;

mercoledì ORGANICO;

giovedì VETRO;

venerdì ORGANICO e CARTA.



I rifiuti andranno, come sempre, esposti la sera prima del giorno di raccolta e conferiti seguendo le consuete modalità.

"Questa misura si aggiunge a quelle già intraprese per venire incontro alle esigenze della comunità in questo delicato momento – commenta il sindaco Leonardo Paoletti -. L’obbligo di restare a casa, per fronteggiare l'emergenza, ha infatti considerevolmente aumentato la produzione di organico e vetro. Da qui la scelta di anticipare, di oltre un mese, l'inizio del calendario estivo di raccolta domiciliare".

Il Comune lericino ricorda che, fino al termine dell'emergenza, il secco non riciclabile può essere esposto in un unico sacchetto grigio, in considerazione del massivo utilizzo di guanti, mascherine e materiali volti all'igienizzazione, che devono essere smaltiti nell’indifferenziato.

In caso di necessità di sacchetti per il conferimento di carta o organico, è necessario prenotare anticipatamente un appuntamento con l'ufficio Ambiente attraverso il seguente numero telefonico 0187/960262; i sacchetti della plastica sono ritirabili in autonomia dal distributore automatico collocato nell'atrio del Palazzo Comunale, muniti di tessera sanitaria dell'intestatario TARI. E' possibile prenotare il ritiro gratuito a domicilio dello sfalcio e degli ingombranti contattando il numero verde 800487711 o attraverso il link nella sezione “PORTA A PORTA” del sito istituzionale del Comune.



