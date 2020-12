Lerici, il calendario della raccolta dei rifiuti durante le festività natalizie

Golfo dei Poeti - In occasione delle festività natalizie il calendario di raccolta rifiuti subirà alcune variazioni.

La prima novità riguarda la raccolta del vetro, che si arricchisce di un ulteriore appuntamento: ai consueti due giorni in programma se ne aggiunge infatti un terzo, previsto per il quinto giovedì del mese e inserito per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Sarà quindi possibile conferire il vetro nella serata di mercoledì 23 dicembre, per la raccolta della mattina successiva.



Venerdì 25 dicembre la raccolta si svolgerà regolarmente e sarà rivolta anche alle utenze non domestiche: la sera precedente si potranno quindi conferire l'organico e la carta.

Sabato 26 dicembre sarà garantito il ritiro di pannolini e pannoloni per le utenze che ne hanno fatto richiesta, mentre sarà sospesa la raccolta per le attività commerciali.

Raccolta sospesa anche nella giornata di venerdì 1 gennaio per tutte le utenze. Il giro di recupero si svolgerà sabato 2 gennaio, pertanto la sera precedente sarà possibile conferire organico e carta.

Il centro di raccolta comunale Scoglietti resterà invece chiuso nelle seguenti giornate: venerdì 25 dicembre, sabato 26 dicembre, venerdì 1 gennaio e mercoledì 6 gennaio.

"Abbiamo organizzato il servizio di raccolta in modo da venire incontro alle esigenze dei cittadini in questo, seppur particolare, periodo di festività - spiega l’assessore all’Ambiente Claudia Gianstefani -. Ci tengo inoltre a segnalare, nell’ottica del riciclo creativo, le divertenti attività suggerite per i più piccoli sul sito del consorzio di riciclaggio della carta Comieco. Lavori realizzati con materiale di recupero e numerosi altri spunti sono proposti per tenere compagnia alle famiglie nei prossimi giorni che trascorreremo a casa”.

Si ricorda che a partire dall’1 gennaio sarà possibile ritirare i 26 sacchetti conformi per il conferimento del secco non riciclabile dal distributore installato nell'atrio del Palazzo comunale o all'ufficio Ambiente, nei giorni e orari di apertura.



Per tutte le info visitare la sezione "Porta a Porta" del sito istituzionale del Comune di Lerici www.comune.lerici.sp.it





TABELLA RIEPILOGATIVA:



UTENZE DOMESTICHE:

Giovedì 24/12 RACCOLTA VETRO

Venerdì 25/12 RACCOLTA ORGANICO E CARTA/CARTONE

Sabato 26/12 RACCOLTA PANNOLINI/PANNOLONI

Venerdì 1/01 RACCOLTA SOSPESA

Sabato 2/1 RACCOLTA ORGANICO E CARTA/CARTONE (giro di recupero)



UTENZE NON DOMESTICHE:

Giovedì 24/12 RACCOLTA COME DA CALENDARIO

Venerdì 25/12 RACCOLTA ORGANICO E CARTA/CARTONE

Sabato 26/12 RACCOLTA SOSPESA

1/01 RACCOLTA SOSPESA

2/1 RACCOLTA ORGANICO, CARTA/CARTONE E IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO

6/01 RACCOLTA COME DA CALENDARIO



Si ricorda che i rifiuti devono essere esposti la sera prima del giorno di raccolta.



CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE “SCOGLIETTI”

25/12 CHIUSO

26/12 CHIUSO

01/01 CHIUSO