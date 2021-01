Lerici, il 12 e il 13 gennaio interruzioni della fornitura elettrica per lavori

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici informa che E-Distribuzione interromperà la fornitura di energia elettrica per lavori sugli impianti nei seguenti giorni e orari:



- martedì 12 gennaio 2021, dalle 9 alle 14, in salita Revellino, salita al Poggio, via Giacopello, via Severino Zanelli, piazza Garibaldi, salita Arpara, piazza Mottino, via del Ghetto, vicolo di mezzo, via Mazzini, salita Tagliata, vicolo di fondo, via Colombo, via Vespucci



- mercoledì 13 gennaio 2021, dalle 9 alle 14, via Mazzini e via Severino Zanelli