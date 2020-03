Golfo dei Poeti - Don Federico Paganini, parroco di San Francesco a Lerici, in queste ore ha fatto correre su Whatsapp un messaggio alla comunità sottolineando il suo rammarico per il necessario distacco umano dell'Italia aggredita dal coronavirus. Il prelato ha colto altresì l'occasione per annunciare l'intenzione di trasmettere la messa in streaming alle 11.30, domenica prossima. "Vediamo se riusciamo a trasmetterla via streaming... se si scrive così", ha scherzato 'Donfe'.