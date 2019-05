Lerici, i soci della Pubblica assistenza tornano a riunirsi

Golfo dei Poeti - I soci della Pubblica assistenza di Lerici sono invitati all’Assemblea ordinaria che si terrà, in prima convocazione, sabato 11 maggio 2019 alle ore 6.00 in Lerici nella sede sociale e, mancando il numero legale, in seconda convocazione Domenica 12 maggio 2019 alle ore 9.30 nella Sala del Consiglio Comunale per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

? Approvazione del verbale della seduta del 31.03.2019

? Presa d'atto delle dimissioni del Presidente e del Consiglio Direttivo

? Nomina di un nuovo Consiglio Direttivo o , in subordine, nomina di un commissario per la gestione dell'Associazione fino al termine della tornata elettorale.

? Verificandosi questa seconda ipotesi nomina della Commissione elettorale.