Golfo dei Poeti - Operazioni di pulizia e lavaggio in vista per la galleria pedonale Padula di Lerici, che collega le Vie Gerini e Cavour. Per questa ragione l'ex ricovero antiaereo resterà chiuso alla circolazione dei pedoni dalle 5.00 alle 11.00 di giovedì 18 giugno 2020. Pulizia e lavaggio a cura della Cooperativa Maris.