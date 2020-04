Lerici, giocattoli in regalo in galleria

Golfo dei Poeti - Giocattoli gratis per i bambini. Il moto di generosità è arrivato questa mattina a Lerici, dove, nella galleria pedonale La Padula, all'imbocco lato Via Cavour, sono spuntati diversi balocchi: pupazzini, macchinine e così via, gratuitamente a disposizione dei più piccoli. "Pensate anche a loro", si legge in un bigliettino lasciato nei pressi dei giochi. La firma? "Baffo", un nome che per tutta la gente del posto non è stato difficile ricollegare a un noto e simpatico residente che, con questo gesto, ha voluto rivolgere un pensiero ai bambini in questo periodo difficile.