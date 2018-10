Lerici festeggia la Giornata della pace e del dialogo

Decine di bambini di fronte a Palazzo civico per l'incontro tra culture e religioni.

Golfo dei Poeti - Come da tradizione quest'oggi si sono svolte a Lerici le celebrazioni della Giornata della pace e del dialogo, una festa alla quale hanno preso parte decine di bambini.

Erano presenti, insieme al sindaco Leonardo Paoletti, all'assessore all'Istruzione Laura Toracca e al consigliere delegato alla Cooperazione internazionale Manuela Mussi, il comandante dell'Ufficio Locale Marittimo Cristian Apollonio, una rappresentanza dei Carabinieri di Lerici, il presidente della Pubblica assistenza di Lerici Cesare Battistelli, la presidente Unitre Eliana Bacchini, don Renzo Cortese in rappresentanza della parrocchia San Francesco di Lerici, Alberto Alcozer in rappresentanza dei monaci buddisti dei Monti di San Lorenzo, e la responsabile progetti della Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale Federica De Benedictis.

E' inoltre intervenuto, nel corso della presentazione al Teatro Astoria del libro di Stefano Belingheri "Le avventure di Joy", il noto cantautore Riccardo Cesari.



Altro appuntamento questa sera, alle 21 in Sala del Consiglio, con l'intervista a Federica De Benedictis "Guerra: la speranza è donna?", in collegamento Skype con il dottor N. Antaki codirettore dell'ospedale Saint Louis di Aleppo.