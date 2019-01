Lerici festeggia i nuovi nati donando loro una Pigotta

Golfo dei Poeti - Sabato 19 gennaio, alle ore 10.30 in Sala del Consiglio, il Comune di Lerici donerà una pigotta a ogni nuovo nato del 2018. Ogni bambola rappresenta un kit salvavite per un bambino che vive in un paese in via di sviluppo, riducendo il pericolo di mortalità nei suoi primi cinque anni di vita.