Lerici fa il piano del verde e sistema gli aranci

Golfo dei Poeti - Lerici approva il progetto per la manutenzione del verde e si appresta ad affidare l'incarico per il 2021. Le operazioni sono stati divise dal Servizio Lavori pubblici in quattro lotti, ciascuno corrispondente a determinate aree del territorio comunale. Il primo lotto riguarda grossomodo l'areale del paese capoluogo, il secondo San Terenzo e dintorni, il terzo l'area orientale del territorio comunale, il quarto quella levantina. “È indispensabile partire contemporaneamente con più squadre di operai su tutto il territorio comunale, di qui la decisione di dividere il territorio in zone omogenee, che corrisponderanno a quattro lotti funzionali, che saranno messi a gara singolarmente”, si legge nelle carte. Valore complessivo della pratica oltre 116mila euro; lotto più leggero quello orientale (Muggiano, Canarbino, Solaro, Pugliola, Via Militare, Guercio, Monti di San Lorenzo), che partirà da 18.700 euro, il più oneroso quello imperniato sul paese capoluogo: quasi 26mila euro. Ora quindi si procederà all'assegnazione dei lavori attraverso invito e trattativa diretta. Gli interventi riguardano la manutenzione delle aree verdi e della vegetazione che dà sulle strade, sia carrabili, sia pedonali. Intanto, sempre sul fronte del verde, Palazzo civico ha assegnato un doppio incarico di manutenzione delle piante di arancio; si tratta in particolare delle potatura di 65 piante in Via Gerini (per circa 6mila euro) “con l'asportazione dei frutti maturi che cadendo a terra creano sporcizia sui marciapiedi e possono far scivolare i passanti”, come spiegato nella determina di affidamento, e ancora la potatura (2.600 euro) di 26 aranci in Via Roma. E tanti saluti a marmellate scivolose e spiacevoli alla vista.