Lerici: en plein di negativi, e ora la platea dei test si allarga

Golfo dei Poeti - Esito confortante per la prima mandata dello screening Covid-19 intrapreso dal Comune di Lerici nelle scorse settimane. L'indagine, svolta attraverso test antigenici rapidi, ha fin qui dato 300 positivi su 300 testati, come riferito ieri sera dall'assessore alla Sanità, Alessandra Di Sibio, nel corso della commissione consiliare dedicata all'emergenza sanitaria. La platea di riferimento dello screening, l'adesione al quale è volontaria, è costituita dagli alunni delle scuole lericine, iscritti delle associazioni sportive che hanno deciso di partecipare e dipendenti comunali. Il testati, tutti risultati negativi, sono 63 alunni di primarie e infanzia (6 aderenti ancora da testare), 58 delle medie (2 ancora da testare), 69 dipendenti comunali (uno ancora da testare) infine 110 soci dei sodalizi sportivi, così ripartiti: 40 Lerici sport (5 ancora da testare), 3 Golf Marigola (ancora 10), 4 Santerenzina, 8 Circolo Tennis (ancora 2), 4 Lega navale (ne restano 3), 18 Landini, 10 Ringressi (6 ancora da testare), 13 Us Tellaro, 10 Scuola arti marziali (ancora 3 aderenti da testare). Totale 300 esaminati fin qui, con un en plein di negatività.

Adesso in tasca a Palazzo civico restano ancora circa 1.700 test e l'idea è aggiungere categorie alla campagna. Si pensa, in particolare, agli studenti lericini delle scuole superiori, al personale di scuolabus e girobus, ai docenti e al personale Ata. Sono inoltre pervenute richieste di adesione da parte delle società sportive Pro Danza e Asd Patina. E c'è la volontà di fare un secondo passaggio con le scuole dell'infanzia ed elementari per vedere se chi non ha aderito in occasione del primo sondaggio intenda ora unirsi allo screening. Sempre in occasione della commissione di ieri, il sindaco Leonardo Paoletti ha spiegato ai presenti che il comune viaggia in maniera pressoché costante sui 40 positivi, concentrati in 5-6 nuclei famigliari. Due le classi (alla primaria) attualmente in quarantena per un caso di positività “ma non ci sono cluster”, ha assicurato il primo cittadino, spiegato che, in generale, “a Lerici non abbiamo alcuna evidenza particolare rispetto al resto della provincia”.