Lerici e Pignone 'specialisti' in turismo e cultura

Golfo dei Poeti - Turismo e cultura, due fin troppo inflazionate parole magiche che spesso sono in cima all'agenda operativa delle amministrazioni, con risultati più o meno buoni. Il Rapporto annuale diffuso dall'Istituto nazionale di statistica, nella sua sezione dedicata alle mappe, va a colorare l'Italia, comune per comune, con quattro tinte, corrispondenti ad altrettante qualità: comune specializzato nel turismo, comune specializzato nella cultura, comune specializzato sia nel turismo sia nella cultura, comune non specializzato né in un ambito, né nell'altro. Tra i territori inclusi in quest'ultima 'grigia' categoria l'Istat colloca anche i tre più popolosi della provincia: La Spezia, Arcola e Sarzana. Gli 'specialisti' - caratteristica legata al numero di addetti per settore e al valore che esso produce – del turismo sono tanti, secondo Istat: tutte le Cinque Terre e la Riviera, un po' di Val di Vara (Beverino, Borghetto, Calice , Carrodano, Carro, Maissana, Varese Ligure) e ancora Ameglia e Porto Venere. Dall'indagine non risultano comuni specializzati nel settore cultura. Ma due, per Istat, lo sono sia nella cultura, sia nel turismo: è il caso di Lerici e di Pignone.



E a tema turismo, il Rapporto offre una panoramica nazionale sulla ricettività. Di fatto, si indaga quanti posti letto ci siano a disposizione comune per comune, in un Paese che complessivamente ne conta circa 5 milioni (distribuiti in grossomodo 300mila strutture ricettive). Una serie di comuni spezzini vengono definiti 'ad altra ricettività', grazie alla loro generosa fornitura di camere, materassi e cuscini: si tratta delle Cinque Terre al gran completo, di Bonassola, Deiva e Framura in Riviera, e ancora di Carrodano in Val di Vara. In seconda fascia (ricettività medio alta) figurano Levanto, Porto Venere, Lerici e Ameglia. Il resto è tutto all'insegna della ricettività medio bassa e bassa.