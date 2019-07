Lerici, differenziata di qualità: va a recupero oltre l'80 per cento del materiale

Golfo dei Poeti - Uno giugno quasi all'80 per cento di raccolta differenziata per Lerici. “Un risultato positivo, visto anche il mese 'sensibile'”, ha osservato in consiglio comunale la consigliera delegata al ciclo dei rifiuti Claudia Gianstefani (foto), riferendosi al sensibile aumento di popolazione dovuto ai flussi turistici. L'ex capogruppo di maggioranza ha inoltre spiegato che “i dati pervenuti all'ente parlano di oltre l'80 per cento dei materiali mandati a recupero. Il riciclo quindi è effettivo”. Un tema sul quale l'amministrazione ha sempre puntato molto per motivare la permanenza a un 'porta a porta' integrale, a differenza di altri comuni, magari limitrofi e di analogo colore politico, compreso il capoluogo, che ha introdotto le isole zonali sdoganando un sistema misto che secondo Lerici, come ribadito in più occasioni, abbassa la qualità della raccolta.



N.R.