Lerici dedica una giornata alla Protezione Civile

Golfo dei Poeti - Lerici aderisce alla “settimana nazionale della Protezione Civile”, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e le dedica un'intera giornata di iniziative e proposte.

Domani, domenica 13 ottobre, a partire dalle ore 10:30 e fino alle 17:30, Piazza Garibaldi ospiterà la tenda della Protezione Civile ai cui lati saranno installati due stand informativi, presidiati dalle associazioni locali che presidiano il territorio, ovvero la Pubblica Assistenza di Lerici e Radio Marconi. I volontari saranno a disposizione dei visitatori per fornire spiegazioni, chiarimenti e suggerimenti mirati alla riduzione dei rischi in caso di calamità.

All'interno della tenda sarà allestita un'esposizione fotografica e installato uno schermo sul quale scorrerà un video che ripercorra gli interventi svolti nelle diverse aree di Italia colpite da disastri naturali, come terremoti e alluvioni.

Saranno inoltre esposti, in Piazza Garibaldi, cinque mezzi utilizzati sul territorio dalla Protezione Civile - due fuoristrada, un'autobotte, un'ambulanza e una idroambulanza – insieme ad alcune attrezzature in uso oggi e utilizzate in passato, tra cui un generatore da campo, una pompa idrovora, manichette antincendio e molto altro.

“Sarà l'occasione, per i partecipanti, di raccogliere informazioni sulle buone norme di difesa da utilizzare in caso di calamità naturale e sulle modalità con cui fornire soccorso agli altri – commenta il consigliere delegato alla Protezione Civile, Massimo Carnasciali -. Tali informazioni saranno fornite dal personale esperto delle due associazioni di Protezione Civile che sorvegliano il territorio lericino, sempre presenti in caso di bisogno. Un sentito ringraziamento va quindi a loro, che contribuiscono a garantire la sicurezza di un territorio spesso complesso, e a Regione Liguria che, soprattutto negli ultimi anni, ha fortemente valorizzato l'operato della Protezione Civile, delegandole un ruolo di importanza strategica”.