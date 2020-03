Lerici, controlli serrati su distanze di sicurezza: "Economia soffre, necessarie risposte"

Golfo dei Poeti - Attenti controlli a Lerici, in tutto il territorio comunale, sul rispetto delle prescrizioni del Decreto presidenziale e delle ordinanze anti coronavirus. “Stamattina ho fatto un sopralluogo a Tellaro, Lerici e San Terenzo con la pattuglia della Polizia municipale – racconta il sindaco Leonardo Paoletti – per verificare ad esempio che i bar siano organizzati in modo adeguato, garantendo le giuste distanze, allestendo tavoli con sole due sedute. Le attività stanno rispettando le norme. Abbiamo verificato anche nei supermercati, che stanno seguendo le prescrizioni e come richiesto hanno messo i guanti a disposizione della clientela. C'è stata una risposta generalmente positiva, che si aggiunge a quella delle società sportive, che hanno da subito capito la serietà della situazione e la necessità di uno stop”. E a proposito dei menzionati supermercati, quelli lericini che potranno stare aperti anche il sabato e la domenica - essendo sotto i 250 metri quadrati – sono il Dimeglio a San Terenzo, in Via Garibaldi e il Conad in Via Petriccioli.



A Palazzo civico l'amministrazione lavora in praesentia, ma a debita distanza e con tutte le cautele, utilizzando come sala giunta la più spaziosa sala consiliare. Il sindaco, che invita i cittadini a leggere in modo stringente la raccomandazione presidenziale di evitare di uscire se non per assoluta necessità (“del resto ci sono amministratori che hanno chiesto misure ancora più nette e restrittive. Dobbiamo arrestare il contagio”), ha infine un preoccupato pensiero per il tessuto produttivo “che sta soffrendo. Serviranno risposte importanti dal governo, perché queste attività hanno spese da sostenere, affitti da pagare. Scriveremo all'Anci chiedendo che si faccia sentire col governo per sostenere l'economia. Anche stamani abbiamo verificato come alcuni bar abbiano rinunciato ad aprire, Tellaro era deserta. E gli alberghi sono vuoti”. Intanto la famiglia codognese che era stata messa precauzionalmente in isolamento è stata 'svincolata' da Asl, esaurita la possibilità che potesse essere vettore di Covid. Ma chiaramente, come tutti, è tenuta a rispettare il regime di zona protetta valevole in tutto il Paese.