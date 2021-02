Lerici, consiglio comunale dedicato al ricordo di foibe ed esodo giuliano dalmata

Golfo dei Poeti - Giovedì 11 alle ore 10.15 febbraio tornerà a riunirsi il consiglio comunale di Lerici. Sarà una seduta convocata in forma straordinaria che avrà all'ordine del giorno la commemorazione del 'Giorno del ricordo' (che cade il 10 febbraio), ricorrenza istituita dallo Stato al fine di conservare e rinnovare la memoria delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata. Il consiglio comunale, che si svolgerà in modalità di videoconferenza, potrà essere seguito in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Lerici.