Lerici, consegna dei farmaci a domicilio

Golfo dei Poeti - Per supportare le persone più deboli, isolate, anziane o immunodepresse che, in questo delicato momento, non possono uscire di casa e sono prive di una rete familiare di supporto, il Comune di Lerici, in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Lerici, i medici di base e le farmacie del territorio, attiva un servizio di consegna a domicilio dei farmaci.

I medici di base effettueranno uno screening tra i loro pazienti, proponendo il servizio a coloro per cui è più rischioso in questo momento lasciare il proprio domicilio.

I volontari della Pubblica Assistenza recupereranno dagli studi medici le ricette dei farmaci prescritti, li acquisteranno nelle farmacie indicate dagli stessi fruitori del servizio e li recapiteranno direttamente al loro domicilio. La consegna sarà garantita entro 24 h dalla richiesta.



“In questo momento di grave difficoltà tutte le categorie coinvolte hanno risposto con entusiasmo a questa iniziativa, fondamentale per molti cittadini, dando vita a una vera a propria rete di attori che lavorano per il bene della comunità – commenta il vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali, Lisa Saisi -. Le persone già seguite dai Servizi sociali continueranno a usufruire del servizio di cui godono, senza nessuna variazione”.

“La Pubblica Assistenza come sempre, e da sempre, è al fianco dei cittadini e della comunità – aggiunge Rodolfo Basadonne, presidente Pubblica Assistenza di Lerici -. Questo servizio è da tempo nei nostri pensieri, tanto che è stato oggetto di attenzione e confronto, proprio nelle ultime settimane, con l’Amministrazione Comunale e le farmacie del territorio. Ringrazio di cuore tutti i nostri volontari e dipendenti che si dedicano assiduamente alle nostre numerose attività e forniscono un contributo prezioso, soprattutto in questo complicato momento. Oggi, più che mai, abbiamo però bisogno che la cittadinanza ci sostenga, permettendoci di proseguire tutti i servizi attivati sul territorio”.



Si ricorda che, per qualunque necessità, è possibile contattare l’ufficio Servizi Sociali del Comune ai seguenti recapiti: 0187960279 / 0187960283 / 3204313564.

Sono molte, inoltre, le attività commerciali del Comune che hanno attivato il servizio di consegna a domicilio, al fine di favorire la permanenza a casa dei cittadini.

Di seguito il link per accedere alla lista:

http://www.comune.lerici.sp.it/c011016/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/365