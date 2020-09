Lerici cerca tecnici per la Commissione paesaggio

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici invita i tecnici a presentare la propria candidatura al fine di essere nominati quali componenti della Commissione locale per il paesaggio dell'Amministrazione comunale di Lerici. La costituenda Commissione locale per il paesaggio verrà formata da membri scelti dal Comune, ad insindacabile giudizio, fra ali iscritti all'Albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali.

I candidati dovranno presentare domanda di candidatura corredata da idoneo curriculum vitae da inviare esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificato (PEC) all'indirizzo comunedilerici@postecert.it entro e non oltre il giorno 30 settembre 2020 specificando nella nota di trasmissione: "Partecipazione a selezione per nomina membri Commissione locale per il paesaggio di Lerici " e dichiarando la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e si terranno con cadenza ordinariamente settimanale