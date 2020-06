Golfo dei Poeti - Lunedì 29 e martedì 30 giugno dalle 8.00 alle 18.00 a Lerici la strada, ora a senso unico, che corre tra l'incrocio tra Via Gerini e il paese di San Terenzo, sarà vietata ai bus di linea, ai bus turistici e a tutti i mezzi di lunghezza superiore ai 12 metri. Lo stabilisce un'ordinanza comunale emanata per consentire lavori sul percorso pedonale ricavato in carreggiata, in particolare l'integrazione con protezioni di cemento.