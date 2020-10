Lerici blocca le tariffe della Tari al 2019

Golfo dei Poeti - Nessun aumento per la Tari. Il Comune di Lerici conferma così le tariffe del 2019. "Nonostante l’aumento della produzione di secco, dovuta all’utilizzo di guanti e mascherine di protezione - si legge in una nota del Comune -, che devono essere smaltiti tra i rifiuti non riciclabili, l’Amministrazione Comunale ha stabilito di non incrementare la tariffa e di confermare quella dello scorso anno".

“Oggi confermiamo le tariffe, in linea con il 2019, nonostante l’emergenza sanitaria abbia comportato un aumento di materiale non riciclabile dato dall’uso di dispositivi di protezione quali mascherine e materiale per igienizzare. I cittadini hanno però continuato a differenziare in modo eccellente, infatti la percentuale si assesta oltre il 75%” - spiega l’assessore all’Ambiente, Claudia Gianstefani -. A partire dal 2018, con l’entrata in vigore del sacchetto conforme prepagato (sacchetto arancione), che contabilizza in ventisei conferimenti annuali il secco non riciclabile, abbiamo potuto ridurre le tariffe del 15-20%. È stata un’operazione di fiducia nei confronti dei cittadini, che hanno risposto egregiamente, confermando le aspettative. Oggi proseguiamo in questa stessa direzione”.

Sono in fase di spedizione gli F24 relativi alla tassa rifiuti 2020, che potrà essere pagata in un’unica soluzione o rateizzata in 3 tranche in scadenza a fine ottobre, novembre e dicembre.

Considerato il momento di emergenza, è stata prorogata al 31 dicembre la scadenza per la presentazione della domanda di esenzione per i pensionati, disoccupati, cassaintegrati e persone in mobilità. Il modulo può essere scaricato in formato elettronico, riducendo il consumo di carta, dal sito istituzionale del Comune di Lerici (Sezione “Trasparenza gestioni rifiuti e TARI”) oppure può essere richiesto all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), a piano terra del Palazzo Municipale, nei giorni di ricevimento del pubblico (martedì e venerdì, dalle ore 9 alle ore 12). Il modulo dovrà essere poi inviato alla posta certificata dell’Ente (comunedilerici@postecert.it) oppure protocollato all’URP, allegando il modello ISEE.

Confermata inoltre l’agevolazione “Amici a 4 zampe” per il conferimento della lettiera dei gatti, la riduzione per chi pratica il compostaggio domestico, la riduzione “case sparse” e il ritiro aggiuntivo gratuito dei pannolini e pannoloni.

“L’Amministrazione ha previsto, inoltre, la riduzione del 50% della tassa rifiuti per le attività commerciali che sono state chiuse a causa dell’emergenza sanitaria – aggiunge la Gianstefani -. Un provvedimento dovuto, per sostenere il nostro tessuto commerciale in un momento complesso”.

Si ricorda che l’ufficio Tributi riceve il martedì è il venerdì, previo appuntamento, che può essere stabilito contattando il numero 0187/960260.

