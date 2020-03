Lerici blocca i mercati settimanali e chiude i parchi giochi

Golfo dei Poeti - Nuova ordinanza per contenere il coravirus a Lerici, un provvedimento che va a integrare l'ordinanza 55, pubblicata ieri. Il testo, che intende coordinarsi al meglio con l'ultimo decreto presidenziale e con l'ordinanza regionale di ieri, sospende in via precauzionale e cautelativa i mercati settimanali fino al 4 aprile e chiude parchi e aree giochi nonché campetti di basket all'aperto. L'ordinanza, per chi, proveniente dalle zone rosse (Lombardia più altre 14 province tra Piemonte, Emilia Romagna e Marche), stia soggiornando nel Lericino, va a includere nelle ragioni per le quali è possibile uscire di casa anche comprovate esigenze lavorative (quindi non solo reperimento di beni di prima necessità e motivi di salute). Il contenuto della nuova ordinanza è stato illustrata stamani dal sindaco Leonardo Paoletti in conferenza capigruppo e poi in apertura di consiglio comunale. Massimi condivisione e sostegno da parte dell'opposizione. Ok alla commissione permanente senza gettone sulla situazione coronavirus proposta in consiglio dal capogruppo Emanuele Fresco, che si è rammaricato per “l'assalto alle spiagge del weekend, inaccettabile, il rispetto delle regole è fondamentale”. La capogruppo Mariachiara De Luca ha esortato a spiegare bene la situazione a bambini e ragazzi, in modo che vivano le restrizioni come qualcosa a loro tutela, non come un ostacolo.



Assessorato all'istruzione al lavoro con dirigente scolastico e consiglio di istituto per una telescuola che funzioni meglio possibile. In particolare, come spiegato dall'assessore Laura Toracca, si sta cercando una soluzione per potenziare la rete wifi, come da richiesta della scuola. Valutazioni in corso sugli educatori di sostegno a domicilio, visto che il contatto umano può costituire rischio. Lerici va inoltre verso la sospensione delle rette di nido e sezione primavera e la decurtazione delle rette dello scuolabus, il tutto in proporzione alla mancata fruizione dei servizi.