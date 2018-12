Lerici, avviso 'anti botti' di capodanno: "Un incubo per gli animali"

Golfo dei Poeti - Anche per questo capodanno Lerici conferma l'attenzione per gli animali. Con l'Avviso tutela e benessere animali il Sindaco richiama il senso di responsabilità dei cittadini invitando a rinunciare ai petardi, elemento che caratterizza la festa di capodanno.

Claudia Gianstefani -. Nel provvedimento vengono dati consigli utili alla gestione degli animali nella sera di San Silvestro in modo da minimizzare le conseguenze dei botti>.



Ecco i consigli: tenere gli animali in casa per evitare che scappino e lasciarli liberi di rifugiarsi nella parte della casa che preferiscono; creare un contesto familiare e giocoso per minimizzare il rumore dei botti; giocare con loro; mostrarsi sicuri e tranquilli per trasmettere emozioni positive. Viene richiamata l'importanza del microchip e della medaglietta, elementi necessari per rintracciare l'animale in caso di fuga.

In caso di avvistamento di cani vaganti o gatti incidentati o malati contattare il numero della Asl 0187/535065 dalle 8.00 alle 13.00 oppure, oltre il suddetto orario, il 118. In caso di smarrimento del proprio animale sporgere denuncia al Servizio Veterinario della Asl (0187/534400) oppure alla Polizia Municipale. In questo caso sono utili gli appelli sui social e l'affissione di volantini. "L'Avviso è un invito e non un obbligo – conclude la Gianstefani -. Ognuno di noi, con un piccolo gesto, può contribuire a rendere migliore il Capodanno dei nostri animali. Colgo l'occasione per ricordare che abbiamo ancora due cani in cerca di casa, chi volesse conoscerli può contattarmi attraverso la segreteria del Sindaco. Ringrazio nuovamente l'Associazione "Amici a 4 zampe Lerici" che in questi anni ha trovato casa a moltissimi cani e gatti e che si impegna quotidianamente per il loro benessere>.