Lerici, avanti lo screening per le scuole. Non per alunni in quarantena

Golfo dei Poeti - Lerici da un lato si appresta ad avviare la campagna vaccinale per gli ultra 80enni - il via domani alla palestra di San Terenzo -, dall'altro segue la situazione delle sei classi delle medie in quarantena per la positività di una docente. "La situazione delle quarantene nella scuola a Lerici è un episodio di 'ordinaria' criticità all'interno dell'epidemia Covid - informa il sindaco, Leonardo Paoletti -. Pertanto nessuna allarme ma massima attenzione. Tutto è monitorato all'interno dei protocolli fissati dalle circolari ministeriali. Il contagio è ancora problema di assoluta attualità e la crisi pandemica è ben lungi dall'essere superata. Chi pensa che le misure e le iniziative di riduzione e prevenzione del contagio siano azioni inutili e fuori luogo, oggi ha la prova del contrario".



"L'amministrazione - aggiunge - non ha mai abbassato la guardia. Ha sempre attenzionato la popolazione circa la persistenza del pericolo del contagio, invitando a ridurre la frequentazione da parte dei bimbi e ragazzi di spazi ristretti quali i parchi giochi; intervenendo, nelle giornate di sole, con misure di ampliamento degli spazi del passeggio sul lungomare anche in zona arancione; acquistando test antigenici e mettendo in campo un'attività di screening che riguarda proprio la popolazione più giovane, scolastica e della pratica dello sport; dando la disponibilità ad affiancare ASL nell'attività di vaccinazione, predisponendo il centro vaccini di San Terenzo e svolgendo tutta l'attività di raccolta del consenso alla vaccinazione e di convocazione dei vaccinandi per i giorni dal 3 al 13 marzo".



"L'attività di screening - conclude il sindaco, rispondendo così anche alla proposta del consigliere Nebbia Colomba- proseguirà sempre a favore di tutta la popolazione scolastica ad esclusione degli scolari e studenti in quarantena per i quali (correttamente) è applicabile il solo protocollo ASL. L' attività di screening sarà pianificata nel modo più proficuo rispetto alle esigenze attuali e in sincronia con la dirigenza scolastica e ASL". E, come preannunciato in commissione dell'assessore Di Sibio, a breve lo screening con gli antigenici riguarderà anche gli adolescenti lericini che frequentano le scuole superiori, i docenti, il personale ata e degli scuolabus; e, come detto, l'indagine proseguirà sul fronte delle scuole primarie e secondarie.