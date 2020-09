Golfo dei Poeti - "E' in corso di pubblicazione ordinanza di sospensione dell'attività didattica per le giornate del 14 e 15 settembre in accordo con la Dirigente scolastica". Lo annuncia il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. Un'ordinanza, spiega, "motivata da ragioni di ordine pubblico e non sanitarie".