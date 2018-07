Lerici, arriva il 'sacco conforme'. Istruzioni per l'uso

Cambiamenti importanti sul fronte della raccolta differenziata. Il consigliere delegato Claudia Gianstefani: "Nuovo tassello per il nostro percorso".

Golfo dei Poeti - "Anche nel 2018 è stato raggiunto l'obiettivo di riduzione della tassa rifiuti per i cittadini che hanno dimostrato, e che continueranno a dimostrare, di operare una corretta differenziazione dei rifiuti". Lo si legge in una nota diffusa oggi dal Comune di Lerici. "Gli ultimi dati - prosegue il comunicato - vedono il nostro Comune quasi al 74% di raccolta differenziata, un risultato eccellente che ogni singolo componente della nostra comunità ha concorso a raggiungere".



"Confortati dagli eccellenti risultati, si è scelto di ridurre la tassa grazie alle previsioni di riduzione dei costi di smaltimento del secco, segnale di totale fiducia verso i cittadini – commenta Claudia Gianstefani, Consigliere delegato all'Ambiente -. Parte integrante del percorso è l’introduzione , a settembre, della sperimentazione con i "sacchetti conformi” per il conferimento del secco".



A partire da mercoledì 1 agosto sarà attivato il distributore automatico di sacchetti posizionato nell'atrio del palazzo comunale. Il distributore consegnerà sacchetti per imballaggi in plastica e metalli e quelli "conformi" per il conferimento del secco non riciclabile. "Per esporre il secco saranno consegnati appositi sacchetti, con l’obiettivo di sensibilizzare maggiormente l’utenza sui quantitativi di materiali riciclabili che ancora vengono impropriamente smaltiti nel secco – continua la Gianstefani -. Questo sistema premia i cittadini virtuosi e li rende sempre più consapevoli dei rifiuti che vengono prodotti. A due anni dalla partenza del servizio si è ormai consapevoli che il secco non riciclabile è davvero una minima parte dei rifiuti totali. La corretta differenziazione dei rifiuti e i sistemi virtuosi che ci aiutano a ridurne la produzione nella quotidianità saranno oggetto di incontri pubblici. Il nuovo sistema tariffario incentiva il corretto riciclaggio, responsabilizzando l'utente che trarrà vantaggio dalla corretta gestione dei rifiuti. Il servizio di raccolta sarà comunque settimanale, ma l’utenza potrà constatare che l’esposizione bisettimanale sarà assolutamente sufficiente".



Istruzioni per l'uso



Gli utenti riceveranno 13 sacchetti da 40 litri per il secco non riciclabile da utilizzare da settembre a dicembre 2018. Tale fornitura darà la possibilità di esporre 13 volte a fronte delle 18 possibilità date dal calendario di raccolta. Nel caso in cui l’utente necessiti di sacchetti aggiuntivi, sarà necessario rifornirsi di un ulteriore rotolo di sacchetti che sarà contabilizzato nella tassa del 2019 a un costo pari a 20,84 euro. Per l’anno 2019 la fornitura sarà di 26 sacchi su base annuale.

Il distributore consegnerà anche 60 sacchetti, su base annuale, per il conferimento degli imballaggi in plastica e metallo, a fronte dei 52 ritiri. "In caso di necessità aggiuntive i cittadini potranno esporre tali rifiuti in sacchi di plastica semitrasparenti, oppure rifornirsi dal distributore – aggiunge la Gianstefani -. In questo caso sarà contabilizzata unicamente la spesa dei 15 sacchetti ritirati, ossia 84 centesimi. Istituire un limite nella distribuzione dei sacchetti è utile a incoraggiarne un uso consapevole ( schiacciare il materiale, avvalersi di eco ricariche…) e, di conseguenza, a spingere le persone al consumo critico di plastica".



Per il ritiro dei sacchi carta e organico sarà necessario rivolgersi all’Ufficio Ambiente negli orari di apertura MARTEDÌ-GIOVEDÌ e SABATO dalle 8.30 alle 12.30

RITIRI EXTRA PANNOLINI E TRAVERSE

Per questi rifiuti, gli utenti potranno continuare a fare riferimento all’Ufficio Ambiente e non saranno soggetti a costi aggiuntivi.

Il servizio è gratuito e si attiva attraverso l’Ufficio Ambiente o mandando una mail a lericidifferenzia@gmail.com specificando i dati e un recapito telefonico.



"Il nuovo sistema vedrà intensificare i controlli sui sacchetti non conformi e su quelli abbandonati impropriamente, azione che ha già prodotto buoni risultati – conclude la Gianstefani -. L'uso dei "sacchi conformi" è un ulteriore tassello al percorso che stiamo portando avanti in tema di rifiuti e ambiente, che vede la cittadinanza protagonista come comunità, aldilà delle singole esigenze. Sono certa che questa iniziativa incrementerà i quantitativi di materiali riciclabili, con significative ricadute sull’ambiente".