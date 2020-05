Lerici, appello della Borgata: "Dateci una mano a ripartire"

Golfo dei Poeti - La crisi dovuta alla pandemia è un brutto affare anche per l'Arci Borgata Marinara di Lerici, lo storico presidio sociale di Piazza Garibaldi. "Abbiamo bisogno di un piccolo aiuto, tra tutti i suoi soci che ne hanno la possibilità, per ripartire. Bisogna sostenere delle spese e pagare utenze per poter riaprire e svolgere le attività associative", scrivono dalla Borgata nel testo della raccolta fondi lanciata nelle scorse ore per sostenere il circolo.

"Ora più che mai ci sarà bisogno di aggregazione, iniziative, attività ricreative, sport. Per ripartire abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. La borgata è un punto di riferimento per il paese. Vi chiediamo di consentirci di poter ritornare alle attività associative che ci contraddistinguono e che tutti conoscono", si legge ancora. E a poche ore dal via della raccolta, lanciata stamattina, i contributi hanno superato i 600 euro.

Questo il link all'iniziativa: https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-insieme-il-circolo-arci-borgata-marinara