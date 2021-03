Lerici, ancora dieci giorni di quarantena per una manciata di alunni

Golfo dei Poeti - Sono stati effettuati martedì scorso gli ultimi tamponi agli alunni delle sei classi delle scuole medie di Lerici che sono state messe integralmente in quarantena per via della positività al Covid-19 di un docente, tra l'altro una sospetta variante inglese. Come spiegato ieri in commissione dall'assessore all'Istruzione, Laura Toracca, sono emersi pochi alunni positivi e non si tratta di casi di variante inglese, nemmeno sospetta. Nei prossimi giorni quindi le classi rientreranno a scuola, eccezion fatta per i positivi che dovranno fare un'altra quarantena di dieci giorni, al termine della quale saranno sottoposti a tampone: in caso di esito negativo potranno tornare in classe. Nel frattempo seguiranno le lezioni attraverso la didattica a distanza attivata dalla scuola, come è stato fin qui per tutti gli alunni delle sei classi. “La situazione è stata da subito attenzionata e costantemente monitorata – ha affermato l'assessore -, abbiamo fatto rete tra amministrazione, Asl e dirigenza scolastica affinché alle famiglie non mancassero spiegazioni e sostegno, e ovviamente l’Istituto comprensivo ha attivato da subito la didattica a distanza. Vorrei ringraziare tutto lo staff del Dipartimento di prevenzione Asl, in particolare la dott.ssa Gavarini, con la quale io e la Dirigente scolastica siamo state in contatto costante”.